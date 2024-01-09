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İYİ Parti'de 6 istifa! 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, partinin özellikle Antalya'da iktidara talip olmadığını belirtip, il başkanı Vahdet Afşin Karacan'a tepki göstererek görevlerinden istifa etti.

Ekleme: 9.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 9.01.2024 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de 6 istifa! 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
Antalya'da geçen sene yapılan 2'nci olağan il kongresinde oyların çoğunluğunu kazanan Vahdet Afşin Karacan ve yönetimi, 1 yıldır görev yapıyor. Yönetim kurulunda yer alan Ali Deniz, Şükriye Yıldırımlar, Süleyman Arslan, Mehmet Günay, Fatma Yaşar Arslan, Mustafa Eser, bugün yaptıkları açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa edenler adına açıklama yapan Ali Deniz, 'İktidara alternatif olmak için kurduğumuz ancak gelinen noktada Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin kişilere kanalize olmuş yapısıyla İYİ Parti'nin özellikle Antalya'da iktidara talip olmadığını üzülerek görmekteyiz. 2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrasında güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemi yeniden ülke yönetiminde hakim kılmak için kuruluşundan bugüne büyük emek ve umutlarla Atatürk ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çetin mücadeleler verdiğimiz İYİ Parti'deki görevlerimizden, Antalya İl Başkanı Karacan'ın yönetememe krizi sonrasında ortak iradelerimiz sonucunda almış olduğumuz karara istinaden yol arkadaşımızla birlikte İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz' dedi.

'SEÇİMDEN SONRA TABELA PARTİSİ OLURUZ'

İl Başkanı Karacan'a bazı sorular sormak istediklerini belirten Deniz, 'Toplantılarda varsa yoksa CHP'yi eleştiriyorsunuz. İktidarın AKP ve MHP olduğunun farkında değil misiniz? Bire bir ikili görüşmemizde 'Abi genel başkan yanlış yapıyor. Seçimden sonra tabela partisi oluruz' dediniz mi? Partinin siyasi görüşünü değil de kişinin görüşüne güdümlü ilerleyip, paranın gücüne göre partiyi evirip çevirdiğiniz doğru mu? Öte yandan belediye başkanları ve meclis üyeleri başka bir siyasi partiye katılırken, neden tepkisiz kaldınız? Genel seçimlerden sonra yaptığınız konuşmada başarısızlığı 'Ben mi masadan kalktım, sonra ben mi oturdum' diyerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i hedefe koymanız ne kadar doğruydu? 99 kişiden 40 kişiye düşmüş olan yönetiminizle daha ne kadar görevde kalmayı düşünüyorsunuz?' diye konuştu.

'ÖNCEKİ SEÇİMDE ALDIĞIMIZ OYUN YARISINI ALAMAYIZ'

Milletvekillerine ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Deniz, 'Hedefi olmayan bir insan, bizi nasıl seçime hazırlayacak. 6 kişi olarak yönetim kurulundan istifa ediyoruz. Genel başkan bu doğruları görür, doğru neşter vurursa toparlanacağımızı düşünüyoruz. Milletvekilliği seçimleri öncesinde yapılan temayül yoklamasında bazı ilçelerde usulsüzlük yapıldı. İl başkanına söylememize rağmen bu duruma müdahale etmedi. İttifak ile ilgili genel başkanımızın kararına saygılıyız. Bu il başkanıyla yerel seçimlerde, önceki seçimde aldığımız oyların yarısını bile alamayız. Genel merkezden randevu istedik. Muhalefete muhalefet yapar olduk. Bizim hedefimiz iktidar, ne için buradayız' dedi.

'SEÇİM SONUÇ TUTANAKLARI EKSİKTİ'

İstifa edenler arasında yer alan Mustafa Eser, bugüne kadar birçok olumsuzlukla karşılaştıklarını söyledi. Eser, '14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde defalarca sandık görevlileri ile ilgili sorular sordum. Bana cevap verilmedi. 5 bin sandıkta 3 bin 500 sandık görevlisi ancak bulduk. Okul sorumlularımız da eksikti. Sonucunda ise seçim sonuç tutanaklarının çoğunun eksik geldiğini gördük' diye konuştu.
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