İstanbulluların çilesi! Haftanın ikinci gününde trafik yoğunluğu...

Megakent İstanbul'un çözülemeyen bir problemi de trafik.Her geçen gün daha da içinden çıkılamaz bir hale gelen trafik sorunu, İstanbulluların kanayan yarası.Yağmurlu havalarda yollar iyice kilitlenirken vatandaş mağduriyet yaşıyor. Toplu ulaşım ile işe veya okula gitmek isteyen kişiler, hem trafik hem de arızalar nedeniyle ulaşım sağlayamıyor.Yeni yılın ikinci haftasında da durum değişmedi. Haftanın ikinci gününde sıcaklıklar daha da düşerken, trafik de kilitlendi.İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.