  • USD: 29,88 - 29,94
  • EURO: 32,70 - 32,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar

İstanbul Esenyurt'ta inşaat halindeki binadan, başka bir binanın bodrum katının balkonuna tuğlalar düştü. O sırada uykuda olan aile, deprem olduğunu sanarak korku dolu anlar yaşadı.

Ekleme: 9.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 9.01.2024 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar
Esenyurt'taki olay, sabah saat 08.30 sıralarında, İncirtepe Mahallesi 257. Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi.

İddiaya göre, inşaat halindeki bir binadan yan tarafında bulunan binanın bodrum katındaki dairenin balkonuna, bilinmeyen nedenle çok sayıda tuğla düştü.

Bu sırada evinde uykuda olan 4 çocuklu Kaya Ailesi, ansızın duydukları gürültüyü deprem sandı.

Baba Veysi Kaya, uykusundan uyanarak çocuklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı. Balkonu toz duman içinde gören aile, sarsıntının nedeninin devam eden inşaattan düşen tuğlalar olduğunu anladı. Baba Veysi Kaya, inşaat halindeki müteahhidinden şikayetçi olacağını söyledi.

'Deprem oldu sandık'

O anları anlatan Sultan Kaya, 'Biz yatıyorduk, öyle bir ses geldi sandık ki deprem oldu. Eşime dedim çabuk kalk çocukları dışarıya çıkar, deprem oluyor. Balkon tarafından ses geldi bir baktım ki balkon toz duman içinde. Eşime dedim inşaat çöküyor, balkona gelmiş. Hala o korkuda, o şoktayım. Neye uğradığımı şaşırdım. Bu inşaat olduğundan beri bize zarar veriyor. Fayansların hepsini kırmışlar. O dakika ben balkonda olsaydım ne yapardım, kafama gelseydi ben şu an ölüydüm. Bunun hesabını müteahhit mi verecek, kim verecek. Ben şikayetçiyim o müteahhitten hakkımı da helal etmiyorum. Bütün masrafımı, mağduriyetimi o karşılayacak. Biraz vicdanı varsa gelip bakacak. Kendini benim yerime koysun' dedi.

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar
CHP'li Belediye'de bir işbilmezlik daha! Sağlam evi de yıktılar
Murat Kurum: İstanbul'un trafik yükünü azaltacak adımlar atacağız
İzmir'de bir kriz daha! TİS görüşmeleri başladı, büyükşehir masayı terk etti
Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi
İYİ Parti'de 6 istifa! 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
Fransa'da yeni dönem: Başbakan Gabriel Attal oldu!
KAAN'ın ilk uçuşu için tarih verildi: Yeni yüzyıl heyecanlı olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız
14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak
Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu
CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
İsrail’den suikast itirafı! Gazze katliamında yeni düzeni açıkladılar: Darbeler peş peşe geldi
CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
Almanya'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
RTÜK cezası onaylandı! Kızıl Goncalar dizisi ekranda olmayacak
Fatih Camii'nde imam bıçaklandı! Saldırının detayları ortaya çıktı
Batı Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal'a 28 yıldır kucak açıyor! Sözde en çok aranan 14 kişiden biri
20 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 75 şüpheli yakalandı
AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Balıkçılar dikkat! O şartı sağlayan %25 daha fazla ödeme alacak

Balıkçılar dikkat! O şartı sağlayan %25 daha fazla ödeme alacak

Hayvandan insan geçiyor: Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşinden 219 kişi hayatını kaybetti

Hayvandan insan geçiyor: Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşinden 219 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar