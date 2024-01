İsrail’den suikast itirafı! Gazze katliamında yeni düzeni açıkladılar: Darbeler peş peşe geldi

İsrail Gazze katliamını sürdürürken bölge oluşan ateş çemberi büyüyor. İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği esir kurtarma operasyonlarında kendi vatandaşlarını öldürmeye devam ederken Kassam Tugayları ve Hizbullah tarafından ağır darbeler alıyor.Dün meydana gelen bir saldırıda İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef almıştı. İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen SİHA saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil öldürülmüştü.Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Khirbet Selme'ye düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğünü, saldırıda Tawil'in içerisinde bulunduğu aracın hedef alındığını belirtti. Ölümü Hizbullah tarafından doğrulanan Tawil, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti.Suikasta ilişkin İsrail'den bir son dakika açıklaması geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Kanal 14'e verdiği röportajda, Tel Aviv'in resmi olarak suikastın sorumluluğunu üstlenmemesine rağmen Wissam Tawil'e düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu kabul etti.Dışişleri Bakanı açıklamasında, 'Güney Lübnan'daki saldırıyla ilgili olarak Radwan Gücü komutanına yönelik suikastın sorumluluğunu üstlendik. Bu savaşın bir parçası, Hizbullah ajanlarını, altyapısını ve İsrail'i caydırmak için kurdukları sistemleri hedef alıyoruz' ifadelerini kullandı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik işgalinde 'yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini' belirtti. Hagari, Gazze'deki duruma ilişkin ABD merkezli The New York Times gazetesine konuştu.İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik işgalinde 'yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini' söyleyen Hagari, İsrail'in daha az kara birliği ve hava saldırısı içeren bir harekata geçmeye başladığını aktardı. Hagari, 'savaşın aşama değiştirdiğine' işaret ederek, bu ay başlayan süreçle ülkesinin Gazze'deki asker sayısını azaltmaya devam edeceğini kaydetti.İsrail Ordusu'nun 'geniş çaplı manevralar yerine daha hedefe yönelik baskınlar' düzenlemeye yönelmesiyle, Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların yoğunluğunun azalmaya başladığını belirten Hagari, İsrail'in özellikle Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah şehrine odaklanacağını söyledi.Hagari, İsrail'in yerinden edilmiş insanlar için çadırlar da dahil olmak üzere 'daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermeyi hedeflediğini' ifade ederek, ülkesine yönelik 'soykırım' suçlamalarını reddetti.İsrail'in, sivil ölümleri önlemek için her türlü tedbiri aldığını iddia eden Hagari, Hamas'ın 'askeri altyapısını sivil alanların içine yerleştirerek sivilleri tehlikeye attığını' öne sürdü.Öte yandan Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin rehine kurtarma operasyonuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunun 'başarısız' olduğu belirtildi.Kassam Tugayları, operasyon bölgesinde düşman unsurlarla çatıştıklarını ve çatışma sonucunda İsrail güçlerinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Ayrıca kurtarma operasyonunda bulunan İsrail askerlerinin ekipmanlarına da el konulduğu duyuruldu. Konuyla ilgili olarak İsrail ordusundan şimdiye kadar bir açıklama gelmedi.Yapılan açıklamada çıkan çatışmada kurtarılmaya çalışılan esirlerden birinin öldüğü, israil askerlerinden de ölenler ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı. İsrail ordusu, daha sonra bu operasyonun başarısız olduğunu doğrulamış ve 2 askerin ağır yaralandığını bildirmişti.Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'in roketlerle vurulduğu belirtildi. Kassam Tugayları daha sonra salvo şeklinde fırlatılan roketlerin görüntüsünü yayımladı.Öte yandan, İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Rişon LeTsiyon, Tel Aviv, Ramle, Nes Ziona, Yashresh, Be'er Yaakov, Holon ve Lid kentlerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi. İsrail ordusunun açıklamasında da Gazze'den ülkenin orta kesimine 8 roket fırlatıldığı, bunlardan 3'ünün Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi ile etkisiz hale getirildiği, 4'ünün açık araziye düştüğü belirtildi ancak bir roketin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.