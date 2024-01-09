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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tarihe baktığımızda büyük devletlerin tamamının milletiyle bütünleşmiş ve kenetlenmiş devletler olduğunu görürüz. Unutmayınız, ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor. Dokunduğunuz bir omuz, tuttuğunuz bir el devletle temas etmiş oluyor." ifadesini kullandı. Terörle mücadele hakkında da önemli mesajlar veren Yerlikaya, "Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir. Devletimiz milletiyle bir bütün olmuştur. Peki duyacak mıyız? Asla. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Nihai hedefimiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam etmektir." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız
Ekleme: 9.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 9.01.2024 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız
Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Valiler Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dilek ve beklentilerinin, mesaisinin çoğunu sahada, halkın yanında geçiren yöneticilerin sayısının artması olduğunu söyledi.

Valilere kibir değil tevazu, enaniyet değil samimiyet, sertlik değil şefkatin yaraştığını vurgulayan Yerlikaya, devletin sıcak yüzünü, adaletini ve vicdanını valilerin temsil ettiğine dikkati çekti.

'TUTTUĞUNUZ BİR EL DEVLETLE TEMAS ETMİŞ OLUYOR
Yerlikaya, milletiyle gönül bağı kuran her valinin devlet ve millet arasında kurulan bağın mimarı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

'Devlet, insanla daim ve kaimdir. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz milletiyle olan güçlü bağı sayesinde bu günlere erişmiştir. Tarihe baktığımızda büyük devletlerin tamamının milletiyle bütünleşmiş ve kenetlenmiş devletler olduğunu görürüz. Unutmayınız, ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor. Dokunduğunuz bir omuz, tuttuğunuz bir el devletle temas etmiş oluyor.

Bulunduğu şehrin kahvesinde, parkında, bahçesinde vatandaşıyla birlikte bir bardak çay içemeyen, vatandaşının sevinciyle, hüznüyle bir kere bile hemhal olmayan, bir kapıyı çalıp da vatandaşının sofrasına diz kırmayan, garipleri kollayıp gözetmeyen, gece gündüz demeden milletinin yanında olmayan bir vali, asla başarılı olamaz.'

'DEVLET İLE MİLLET ARASINA ÖRÜLEN DUVARLARI KALDIRMA MÜCADELESİ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır verilen mücadeleyi tek bir cümleyle özetlemek gerekirse o sözün 'Millete hizmet' olacağını dile getiren Yerlikaya, 'Bu mücadele, devlet ile millet arasına örülen duvarları kaldırma mücadelesidir, güçlü millet, güçlü devlet olma mücadelesidir.' dedi.

Yerlikaya, valilerin huzurun, refahın ve güvenin teminatı olduğunu, bu kapsamda da illerini sokak sokak, cadde cadde tanıması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asrını tamamladığını anımsatan Yerlikaya, bu süre zarfında vatanın bekasına, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelen tehditler olduğunu, bu tehditlerin tamamının yok edildiğini ve yok edilmeye de devam edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her alanda yüksek hedeflere ulaştıracak Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerine, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda 'huzurun yüzyılı' olduğuna işaret etti.

Bunun için İçişleri Bakanlığının 600 bin personeliyle gece gündüz demeden büyük bir inanç ve azimle çalıştığını dile getiren Yerlikaya, 'Terörle, o hainlerin işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Bunu öylece sadece bir laf olarak söylemiyorum. Bu mücadelede nice yiğitlerin alın teri, emeği, kanı var.' diye konuştu.

'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR'
Yerlikaya, 40 yılı aşkındır milletin kardeşliğine pusu kuran bölücü terör örgütünün artık kaybettiğini, kaybetmeye de mahkum olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

'Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir. Devletimiz milletiyle bir bütün olmuştur. Peki duyacak mıyız? Asla. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Nihai hedefimiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam etmektir. Sadece bölücü terör örgütü mü? FETÖ'sünden DEAŞ'ına, sol terör örgütlerinden diğer tüm terör örgütlerine kadar, aziz milletimizin canını yakmaya çalışan kim varsa nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz.'
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