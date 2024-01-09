Gaziantep'te terör örgütlerine operasyon: 123 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak suçundan aranan 123 şüpheli şahıs yakalandı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan 81 şüpheli şahıs ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda ise 42 aranan şahıs yakalandı.