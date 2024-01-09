Fatih Camii'nde imam bıçaklandı! Saldırının detayları ortaya çıktı

İstanbul Fatih Camii'nde akşam namazı sonrası slogan atan kişinin, imam tarafından uyarılınca odaya gelerek burada cami imamını ve cemaatten bir kişiyi bıçakladığı öğrenildi.

Dün akşam İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı.Saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde yaşanan olayda, cami imamı Galip Usta, Ö.S. isimli şüphelinin saldırısına uğradı.Olay sırasında camide bulunan Bilal Erdem'i de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. ise gözaltına alındı.Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan saldırıya ilişkin de detaylar geldi. Polis ekipleri saldırıya ilişkin çalışmaları genişletti.Yapılan incelemelerde, şüpheli Ö.S.'nin akşam namazının ardından Fatih Camii'nde 'Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar' şeklinde bağırdığı belirtildi.Bunun üzerine imam Usta'nın, Ö.S.'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.Ardından güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan saldırganın, kısa süre sonra imamın odasına gelerek burada bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı ortaya çıktı.Olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Şüpheli şahıs gözaltında. Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.' dedi.