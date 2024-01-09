Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)