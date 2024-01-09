Dehşetin adresi İzmir: Aynı mahallede bir gün içinde ikinci kavga! Öz kardeşini kurşuna dizdi
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi'nde ardı ardına kesilmeyen arazi çatışmaları kanlı bitti. Akşam saatlerinde bir kişi, ağabeyine tabanca ile ateş açma vuruşu. Aynı mahallede yine arazi anlaşmazlığı nedeniyle öğle aralıkları de 1 kişi, ateşin açtığı komşu çiftten kocayı öldürmüş, eşini yaralamıştı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı.
Germiyan Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde iddiaya göre, NB ile MB isimli iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. İkili arasındaki gerilimin artması nedeniyle NB, tabanca ile ağabeyi MB'yi kıvrımından vurarak yaraladı. Olayın ardından MB ambulansla Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli NB ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.
Eski muhtar çifti vurdu
Öte yandan, aynı mahallede öğle saatlerinde eski muhtar Şadan Kaya ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen ve Emine Dolma çifti ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya devam etmesi nedeniyle Şadan Kaya, Dolma çiftine tabanca ile ateş açtı. Olayda Bilen Dolma olay yerinde kaybolurken, Emne Dolma ise hafif yaralandı.
Gözaltına alınan Şadan Kaya, karakoldaki işlemin ardından adliyede nöbetçi silh cezası hakimliği tarafından tutuklandı.
Germiyan Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde iddiaya göre, NB ile MB isimli iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. İkili arasındaki gerilimin artması nedeniyle NB, tabanca ile ağabeyi MB'yi kıvrımından vurarak yaraladı. Olayın ardından MB ambulansla Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli NB ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.
Eski muhtar çifti vurdu
Öte yandan, aynı mahallede öğle saatlerinde eski muhtar Şadan Kaya ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen ve Emine Dolma çifti ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya devam etmesi nedeniyle Şadan Kaya, Dolma çiftine tabanca ile ateş açtı. Olayda Bilen Dolma olay yerinde kaybolurken, Emne Dolma ise hafif yaralandı.
Gözaltına alınan Şadan Kaya, karakoldaki işlemin ardından adliyede nöbetçi silh cezası hakimliği tarafından tutuklandı.