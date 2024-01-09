Dehşetin adresi İzmir: Aynı mahallede bir gün içinde ikinci kavga! Öz kardeşini kurşuna dizdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı.Germiyan Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde iddiaya göre, NB ile MB isimli iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. İkili arasındaki gerilimin artması nedeniyle NB, tabanca ile ağabeyi MB'yi kıvrımından vurarak yaraladı. Olayın ardından MB ambulansla Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli NB ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.Öte yandan, aynı mahallede öğle saatlerinde eski muhtar Şadan Kaya ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen ve Emine Dolma çifti ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya devam etmesi nedeniyle Şadan Kaya, Dolma çiftine tabanca ile ateş açtı. Olayda Bilen Dolma olay yerinde kaybolurken, Emne Dolma ise hafif yaralandı.Gözaltına alınan Şadan Kaya, karakoldaki işlemin ardından adliyede nöbetçi silh cezası hakimliği tarafından tutuklandı.