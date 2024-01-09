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Beyaz Gazete
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CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…

Yanan, yolda kalan otobüsler, çalışmayan yürüyen merdivenler, arızalanan metrolar, kazan yapan metrobüsler ve bunun gibi İstanbullu’nun ulaşımını adeta kâbusa çevirenler listesine bir yenisi daha eklendi… Sözde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan uygulamalar aksine daha çok mağdur eder hale geldi.

CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
Ekleme: 9.01.2024 - 10:45 Güncelleme: 9.01.2024 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
Beyaz Gazete - Geçtiğimiz 31 Ağustos'ta kullanıma açılan ve henüz 5 aydır kullanımda olan Otobüsüm Nerede uygulaması mağduriyet yaşatmaya devam ediyor. İstanbul'daki otobüs hatlarının güzergahlarının, sefer saatlerinin ve hangi duraktan hangi hatların geçtiğinin öğrenileceğini vaad eden uygulama yanlış ve tutarlı olmayan verilerle vatandaşların uzun süre duraklarda beklemesine sebep oluyor.

Özellikle hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde, vatandaşlar üşümemek için uygulamadaki saatlere göre evlerinden çıkıp ‘duraklarda beklememeyi' amaçlarken, yanlış veriler ve uygulama üzerinde bir anda yok olan otobüsler yüzünden mağdur oluyor.

İstanbullular da yaşadıkları mağduriyetlere ve uygulamada yaşanan aksaklıklara sosyal medyada isyan etti. 

CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…


AK PARTİ'NİN ÇALIŞAN HİZMETİNİ KALDIRDILAR

Vatandaşlar, AK Parti'li Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde geliştirilen ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle kullanılan MOBİETT'nin kaldırılıp yerine çalışmayan uygulamanın getirilmesine de isyan etti. 


CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…


Farkı platformlarda da uygulama ile ilgili benzer şikayetlerin yer aldığı görüldü; 

CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…

CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
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CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
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