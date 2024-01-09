CHP'li Belediye'de bir işbilmezlik daha! Sağlam evi de yıktılar

CHP'li belediyelerin ihmalkarlığı ve işbilmezliği her geçen gün artıyor.Bu sefer görüntüler İstanbul-Ataşehir'den...Esatpaşa Mahallesi'nde bir binanın yıkımı sırasında hiçbir önlem alınmaması sebebiyle çevredeki binalar da zarar gördü. Yıkılan moloz parçaları yan binanın banyosunda yıkıma sebep oldu. Çevrede olaya şahit olan vatandaşlar CHP'li belediyeye büyük tepki gösterdi.