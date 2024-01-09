CHP'li Belediye'de bir işbilmezlik daha! Sağlam evi de yıktılar
Hizmet üretemeyen CHP'li belediyelerin işbilmezlikleri dur durak bilmiyor. İstanbul-Ataşehir'de bir evin yıkımı sırasında yapılan ihmalsizliğin faturası vatandaşa yansıdı.
CHP'li belediyelerin ihmalkarlığı ve işbilmezliği her geçen gün artıyor.
Bu sefer görüntüler İstanbul-Ataşehir'den...
Esatpaşa Mahallesi'nde bir binanın yıkımı sırasında hiçbir önlem alınmaması sebebiyle çevredeki binalar da zarar gördü. Yıkılan moloz parçaları yan binanın banyosunda yıkıma sebep oldu. Çevrede olaya şahit olan vatandaşlar CHP'li belediyeye büyük tepki gösterdi.