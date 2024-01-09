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CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

CHP'ye değişim de yaramadı… Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel'e parti içinde tepkiler çoğaldı. Yerel seçim çalışmalarının hala başlamamış oluşu ve adayların belirlenmesinde yaşanan kriz muhalif isimleri kızdırdı. 1 Nisancı olarak adlandırılan grup olağanüstü kurultay için çalışmalara başladı: Eğer İstanbul ve Ankara kaybedilirse…

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
Ekleme: 9.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 9.01.2024 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası değişim kaos yaşandı.

Partide 13 yıllık genel başkanlığına sayısız yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonlandı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle 'değişim' diyerek genel başkanlık koltuğuna otursa da parti içinde sorunlar bir türlü aşılamadı.

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

ÇİFT BAŞLI YÖNETİM KRİZE YOL AÇTI

Ekrem İmamoğlu'nun kararlarda söz sahibi olmak istemesi nedeniyle partide yaşanan çift başlı yönetim krizi yaşandı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun bir türlü ortak noktada buluşamaması nedeniyle birçok ilde adaylar açıklanamadı.

Milliyet'in haberine göre beklenen etkiyi karşılayamayan Özgür Özel'e parti içinde tepkiler hızla arttı. Değişimden rahatsız olan ve umduğunu bulamayan muhalifler arasında şimdiden olağanüstü kurultay söylentileri artmaya başladı…

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

1 Nisancılar olarak adlandırılan muhalif grubun 31 Mart'taki yerel seçimlerde partinin beklenen başarıyı karşılamaması ve İstanbul ile Ankara'nın kaybedilmesi halinde tüm planlarını hazırladı. 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde olağanüstü kurultayı gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Yeni yönetimin başarısızlığı nedeniyle İstanbul'u kaybedebileceğini belirten 1 Nisancılar, 'Kılıçdaroğlu döneminde bu parti 11 büyükşehri kazandı. İstanbul kaybedilirse partinin gündemi olağanüstü kurultay olur' diyerek destek arayışına başladığı iddiası ortaya atıldı.

Bu iddialar parti içinde panik yarattı. CHP'li bir ismin 'İstanbul, Adana, Hatay üç yüksek derecede riskli il. Mersin, Antalya ve Eskişehir de riskli iller. Parti içi çekişmeler, tartışmalar, ekip çatışmaları ile iş tersine dönerse bu 6 büyükşehir kaybedilebilir. Kurultay gündeme gelebilir' ifadelerini kullandı.

CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!

KRİTİK TOPLANTI YARIN

Krizin bir an olsun eksilmediği CHP Parti Meclisi'nin ise yarın toplanacağı açıklandı. Parti kulislerinde mevcut başkanlar ile yola devam edilmesi düşünülen Adana, Mersin, Aydın ve Hatay'a ilişkin kararların PM sonrası ilan edileceği, İzmir ve Antalya'nın daha sonra açıklanabileceği konuşuluyor.
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