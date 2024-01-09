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Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Tutuklu bulunan Dilan Polat'ın 12 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Ekleme: 9.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 9.01.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...
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Geçtiğimiz hafta sonu bir şube daha açmasıyla gündeme gelen Dilan Polat, cezaevinden çıktı. Avukatı ve yakınları sağlık durumunun kötüye gittiği sinyallerini veriyordu; tahmin edilen oldu.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunan Polat, hastaneye yatırıldı.

'11 gündür hastanede'

Gazeteci Selahattin Günday yaptığı paylaşımda, “Dilan Polat cezaevinden çıkarılıp hastaneye yatırıldı. 28 Aralık'tan bu yana 11 gündür Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bir tutuklu hastayla aynı odayı paylaşıyor. 7 / 24 kameralarla izleniyor” ifadelerini kullandı.

Günday devamında “Çocuklarıyla hastanede görüşen Polat, ‘cezaevine mi sevk edilecek' yoksa ‘hastanede tedavi görmeye devam mı edecek' Bu sorunun yanıtını önümüzdeki günlerde doktorlar verecek” diye yazdı.

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...
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