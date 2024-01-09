Çekici dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis’te yol kontrolünde durdurulan bir tırın çekici dorsesine gizlenmiş 24 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri Tatvan ilçesi girişince bir otomobil ve arkasından gelen Tırı durdurdu. Yapılan kontrollerde çekici aracın dorse kısmında 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatını organize ettiği belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri yapılması için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından 4 kişiden 3'ü tutuklandı.