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Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu

Şoförünün direksiyon başındayken rahatsızlandığı iddia edilen İETT otobüsü, 4 araca çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu
Ekleme: 9.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 9.01.2024 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu
İstanbul'da sık yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Olay bu kez Ataşehir'den.

Ferhat Paşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşanan kazada, 34 HO 3420 plakalı İETT otobüsü, şoförün seyir halindeyken rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıktı.

Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu

Direği devirdi, 4 araca çarptı
Otobüs, aydınlatma direğini devirerek park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Yol kenarında park halindeki kamyonet ise çarpmanın etkisiyle dükkanın camına çarptı.

Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu

Araçlarda maddi hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı şoförü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akmasını sağladı.

Öte yandan kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan mahalle sakine Erdal Sarıoğlu, "Biz de sese uyandık. İETT şoförü önce kamyona ardından da 3 araca daha vurmuş. Ardından çarptığı araçlardan biri dükkana girdi. Şoför arkadaşın direksiyon başındayken rahatsızlık geçirdiği söylendi. Neyse ki yaralı yok." dedi.
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Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu
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