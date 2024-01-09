Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında 9 Ocak yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Haftanın ilk iş gününe düşüşle başlayan altında ibre yeniden yukarı döndü. Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası gram altının kaç lira olduğu, çeyrek altın ne kadardan el değiştiriyor merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

Altın fiyatlarında 9 Ocak yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Haftanın ilk iş gününe düşüşle başlayan altında ibre yeniden yukarı döndü. Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası gram altının kaç lira olduğu, çeyrek altın ne kadardan el değiştiriyor merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum..Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1960 lira seviyesinde işlem görüyor.Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,72 düşüşle 1947 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, perşembe günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın gelecek dönemlerdeki faiz kararlarını şekillendirmeye yardımcı olacağını kaydetti.Alış: 1.956,16 TLSatış: 1.946,52 TLAlış: 3.277,69 TLSatış: 3.351,49 TLAlış: 13.584,00 TLSatış: 13.790,00 TLAlış: 6.534,90 TLSatış: 6.702,99 TLAlış: 2.032,95 DolarSatış: 2.033,30 Dolar