Almanya'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı

Avrupa ülkeleri sık sık terör sempatizanlarının gösterisine sahne oluyor.Bölücü örgüt, 2004 yılında Avrupa Birliği tarafından terör örgütü listesine alınsa da terör destekçileri her fırsatta sokaklara çıkıyor. Ellerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını ve örgüt paçavralarını alan terör destekçileri terör lehine yürüyüşler düzenliyor.Ancak bu sefer terör destekçilerini üzecek bir gelişme yaşandı.Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti.Böylece yüksek mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu.KRV Yüksek İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın nihai olmadığı, bu sonuca Federal İdare Mahkemesi'nde itiraz edilebileceği belirtildi.PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra terör örgütüne ait rozet ve flamalar da eyaletin başkentindeki Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin kararıyla yasak kapsamında yer alıyor.