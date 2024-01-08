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Yerel seçim süreci devam ediyor: İşte gün gün yaşanacaklar

31 Mart'taki yerel seçimlere 3 aydan kısa bir süre kaldı. Siyasi partiler adaylarını birer birer açıklıyor. Vatandaşların sandık başına gideceği güne kadar birçok kritik gün yaşanacak.

Yerel seçim süreci devam ediyor: İşte gün gün yaşanacaklar
Ekleme: 8.01.2024 - 09:16 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Yerel seçim süreci devam ediyor: İşte gün gün yaşanacaklar
Yeni yılla birlikte Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen başladı.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek. Seçim gününe kadar geçilmesi gereken önemli tarihler bulunuyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan ettiği gibi 1 Ocak'ta seçim takvimi işlemeye başladı.

Seçime katılabilecek partiler belli oldu

2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne 2 Ocak'ta başlanırken seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından ilan edildi.

4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular başladı.

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek, buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak: Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat: İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek, bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart: Seçim propagandasının sonu.

31 Mart: Oy verme günü.
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