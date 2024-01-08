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Beyaz Gazete
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Yeni yılın ilk toplantısı! Kabine emekli aylığı düzenlemesiyle toplanıyor

Kabine, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinedeki en önemli başlık işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi olacak.

Ekleme: 8.01.2024 - 09:11 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanacak.

Emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak.

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı.

Emekli maaşları masada

2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak.

Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların, Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

Terörle mücadele

Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede konuşulması bekleniyor.

TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler Erdoğan'a sunulacak.

İsveç'in NATO üyeliği

Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, 16 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin detayları kabinede ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
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Yeni yılın ilk toplantısı! Kabine emekli aylığı düzenlemesiyle toplanıyor
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