Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 485,61 gram Metamfetamin maddesi, 290,07 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, dokuz gram uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan altı pipet ele geçirildi. A.P. ve O.P. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.