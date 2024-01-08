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Ümit Özdağ'ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...

Sosyal medyada nefret söylemeleri yapması için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın finanse ettiği ve SABAH'ın duyurduğu İran vatandaşı Ramin Saeidi, İran'a iade edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi finanse ettiği tespit edilmiş, Saeidi ifadesinde, düzenlemelerini yaptığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların kurguları için talimatları Özdağ'dan aldığını söylemişti.

Ümit Özdağ'ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...
Ekleme: 8.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ'ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...
Sosyal medyada nefret söylemlerine ilişkin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokasyon amaçlı İran vatandaşı Ramin Saeidi'yi görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Her platformda yabancı düşmanlığı yapan Özdağ'ın nefret söylemleri yapması için Saeidi'yi finanse ettiği tespit edilirken, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Saeidi ifadesinde, Ambargo.Tv'nin Ümit Özdağ'a ait olduğunu, Özdağ'dan aldığı talimatla videoların kurgu ve edit işlemlerini yaptığını söylemişti.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkan tutuklu sanık Ramin Saeidi, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Ümit Özdağ’ın İranlı adamı sınır dışı ediliyor! Nefret söylemlerinin organizatörüydü...
Mahkeme, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak Saeidi'nin de aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahliye kararına itiraz edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

İran vatandaşı olan Ramin Saeidi, tahliye kararının ardından İran'a iade edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Saeidi'nin Türkiye'de suça karışmış olması nedeniyle, kamu düzeni veya kamu güvenliğini ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında geri gönderme kararı verilmesi bekleniyor.

2013'de yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesine göre kamu düzeni ve kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı ülke vatandaşları sınır dışı edilebiliyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının 25 Temmuz 2014 tarihli, 429 sayılı talimatına göre de suça karışmış ya da kamu düzeni ve kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu değerlendirilen yabancı ülke vatandaşları barınma merkezlerine sevk ediliyor, buradan da sınır dışı ediliyor.
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