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THY'nin İzmir-İstanbul yolcu uçağına lazer ışıklı taciz: Sosyal medyadan paylaştı

İzmir-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler lazer tutuldu. O anlar uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Ekleme: 8.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
THY'nin İzmir-İstanbul yolcu uçağına lazer ışıklı taciz: Sosyal medyadan paylaştı
THY'nin TK-2443 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İstanbul'a iniş için alçaldığı sırada lazer tutuldu. O anlar uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yolcu o görüntüleri sosyal medya hesabından '06.01.2024, TK-2443 İzmir-İstanbul seferinde şöyle birşey yaşandı' ifadelerini kullanarak paylaştı. Yolcu paylaşımı sırasında hem THY'yi hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü etiketledi.

THY'nin İzmir-İstanbul yolcu uçağına lazer ışıklı taciz: Sosyal medyadan paylaştı

CEZASI 91 BİN 139 LİRA

Uçağın kokpitine yöneltilen lazer gibi dikkat dağıtıcı ve zarar verecek ışıkların pilotun görüşüne doğrudan etki ettiği ve uçuş emniyetini riske attığı belirtiliyor. Bu ışıkların körlüğe sebep olmanın yanı sıra, pilotun alması gereken kararlarda dikkat dağınıklığına neden olabileceği de belirtiliyor.

THY'nin İzmir-İstanbul yolcu uçağına lazer ışıklı taciz: Sosyal medyadan paylaştı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.

ABD'de Delta Hava Yolları'na ait bir uçağa lazer tutan ve birçok kez bu suçu işlediği tespit edilen bir kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.
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