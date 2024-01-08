  • USD: 29,83 - 29,89
  • EURO: 32,64 - 32,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY'de 2023 yılında 83,4 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) 2023 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan 12 aylık yolcu ve trafik verilerine göre, söz konusu dönemde 83,4 milyon yolcuya hizmet verdiği belirtilirken, filodaki uçak sayısının 440 olduğu açıklandı.

Ekleme: 8.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 8.01.2024 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
THY'de 2023 yılında 83,4 milyon yolcu taşıdıTHY, 2023 yılına ilişkin yolcu ve trafik sonuçlarına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildiri yayımladı. 2023 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan verilere göre, Ocak – Aralık 2022 döneminde 71,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 16,1 artarak 83,4 milyon olarak gerçekleşdi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Aralık 2022 döneminde 23,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyon olarak oldu. Yolcu doluluk oranında ise söz konusu dönemde 2022 yılının aynı dönemine göre 1,9 puan artarak yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,4 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,3 olarak belirlendi.

Taşınan Kargo-Posta 1,66 milyon ton olarak gerçekleşti. 2023 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440'a ulaştı.

ARALIK AYINDA 6,1 MİLYON YOLCU

Havayolu şirketinin Aralık 2023 döneminde ise geçen yıl aynı dönemde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 10,1 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2,6 milyon olurken, yolcu doluluk oranı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı doluluk oranı yüzde 80 yurt içi doluluk oranı yüzde 78,5 oldu. Taşınan Kargo-Posta, 159,7 bin ton oldu.

430 BİN DEPREMZEDENİN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremler nedeniyle havayolu şirketi, 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları 2023 yılı yolcu ve trafik verilerine dahil edilmedi. İlgili dönemde arama kurtarma ve yardım ekiplerinin bulunduğu 433 bin yolcu bölgeye ulaştırılırken, 430 bin depremzedenin tahliyesi gerçekleştirilirken 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine taşındı.
Malatya'da 4.4'lük deprem!
Ankara Halk Ekmek zam şampiyonu: 5 yılda yüzde 766 zam
İstanbul'da yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler İBB binasını taşladı
İstanbul'da toplu ulaşıma bir kez daha zam!
Milyonlar harcandı! İlk yağmurda çöktü
İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da cenaze törenine katıldı
İyi Parti'den Özgür Özel'in çağrısına cevap! İstanbul Ankara ve Murat Kurum açıklaması
'Salon' üzerinden gözdağı: DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ortağı CHP'ye rest: Oyumuzu vermeyiz
İstanbul'daki başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum tek tek anlattı
Refah payı için düğmeye basıldı! 2024 zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?
Seçil Erzan'ın 'kilit isim' Ali Yörük'le mesajları ortaya çıktı
Bank of America'dan Türkiye açıklaması: 'Çok hevesliyiz'
Mustafa Destici'den Murat Kurum'a destek: İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz
Mesafeler kısalıyor kapasite artıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: İki Büyükşehir arasına yeni otoyol geliyor
Bakan Bayraktar açıkladı: 46 milyar dolar tasarruf sağlanacak
İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a tepki yağdı! İsrail’i kınamaya yeltenmedi
Gazze'de can kaybı 23 bin 84'e yükseldi
Murat Kurum: 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yöneteceğiz
İsrail'den itiraf: Hizbullah saldırısına karşı ordu çaresiz kaldı
Bu karar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Siyasi partiler artık bunu yapamayacak!

Bu karar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Siyasi partiler artık bunu yapamayacak!

Koronavirüsün JN.1 varyantı yayılıyor! ABD'de vakalar yüzde 44'e ulaştı İspanya'da maske zorunluluğu geri geldi

Koronavirüsün JN.1 varyantı yayılıyor! ABD'de vakalar yüzde 44'e ulaştı İspanya'da maske zorunluluğu geri geldi

iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak

iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak

Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

NASA'dan 50 yıl sonra ilk! Yeniden Ay'a iniyor

NASA'dan 50 yıl sonra ilk! Yeniden Ay'a iniyor

Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu