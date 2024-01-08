THY'de 2023 yılında 83,4 milyon yolcu taşıdı

THY, 2023 yılına ilişkin yolcu ve trafik sonuçlarına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildiri yayımladı. 2023 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan verilere göre, Ocak – Aralık 2022 döneminde 71,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 16,1 artarak 83,4 milyon olarak gerçekleşdi.Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Aralık 2022 döneminde 23,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyon olarak oldu. Yolcu doluluk oranında ise söz konusu dönemde 2022 yılının aynı dönemine göre 1,9 puan artarak yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,4 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,3 olarak belirlendi.Taşınan Kargo-Posta 1,66 milyon ton olarak gerçekleşti. 2023 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440'a ulaştı.Havayolu şirketinin Aralık 2023 döneminde ise geçen yıl aynı dönemde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 10,1 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2,6 milyon olurken, yolcu doluluk oranı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı doluluk oranı yüzde 80 yurt içi doluluk oranı yüzde 78,5 oldu. Taşınan Kargo-Posta, 159,7 bin ton oldu.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremler nedeniyle havayolu şirketi, 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları 2023 yılı yolcu ve trafik verilerine dahil edilmedi. İlgili dönemde arama kurtarma ve yardım ekiplerinin bulunduğu 433 bin yolcu bölgeye ulaştırılırken, 430 bin depremzedenin tahliyesi gerçekleştirilirken 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine taşındı.