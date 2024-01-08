Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda, 1-7 Ocak tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.Operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bin 233 paket sigara, 217 elektronik sigara, 133 elektronik emtia (gözlük, elektronik süpürge, oyun konsolu), 129 cep telefonu ve 71 şişe kaçak alkol ele geçirildi. 49 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.