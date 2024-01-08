Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere dere ve göletlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.Bazı vatandaşlar, Çıldır Gölü'nde oluşan kalın buz tabakasının yüzeyinde atlı kızakla gezinti ve yürüyüş yaptı.Kura Nehri'nin yüzeyinde de kalın buz tabakası oluştu.Nehrin bungalovlar mevkisinde su akışının altında kalan kayalar buzla kaplandı.Ardahan'da son 2 gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu.