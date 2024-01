Seçil Erzan'ın 'kilit isim' Ali Yörük'le mesajları ortaya çıktı

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, yüksek kar getirili 'Fatih Terim Fonu' vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajlar bir bir deşifre ediliyor. Son olarak kırık telefondan davanın tutuklu bulunan tek sanıkları Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün mesajlaşmaları çıktı: İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek iş insanları ve aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı.Seçil Erzan, gözaltına alınmadan önce telefonu kırmaya çalıştı ancak binlerce mesaj geri getirildi. Erzan'ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'la birlikte davanın tek tutuklu sanığı ve kilit isimlerden biri olan Ali Yörük'ün mesajları da yer aldı.11 Ocak 2023 tarihindeki yazışmalarda şu ifadeler yer aldı:Erzan: Günaydın Ali’cim 1 gibi buralarda olur musun lütfen.Yörük: Günaydın müdürüm.Erzan: Lastik olsun yanında Ali. Sen 12 gibi buralarda olur musun?Yörük: Müdürüm geldim ben.Erzan: Sorun yok değil mi?Yörük: İçeri girdim Asiye 10 dakika bekleteceğim dedi. Para geldi kasada dedi. Dışarı çıktım bekliyorum.Erzan: Çocukla tanıştın mı? Sen geç Emrah bey diye yanına. Hazineye gidiyorum dersin, 3218 dimi diye teyit et anladın sen.3 Mart 2023’deki yazışmalar ise şu şekilde yer aldı:Yörük: Müdürüm kolay gelsin.Erzan: Selam Ali’cim nasılsın?Yörük: İyiyim müdürüm sen nasılsın?Erzan: İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?Yörük: İyi olmayacak anlaşılan, çok üzülüyorum.Erzan: Ben orayı kaybedemem, oldurmam gerekiyor Ali her şeyi ama nasıl? Beni yarın götürürsün onlara konuşurum. Beni rahat bırakın işin içinde olayım ki çözeyim derim.Öte yandan 20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan ile Yörük’ün tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti.