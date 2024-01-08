  • USD: 29,83 - 29,89
  • EURO: 32,64 - 32,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Salon' üzerinden gözdağı: DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ortağı CHP'ye rest: Oyumuzu vermeyiz

Yerel seçimlere giderayak CHP ve terör örgütü DEM arasında kıran kırana pazarlık devam ediyor. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 'salon tartışması' üzerinden CHP'ye bir kez daha gözdağı verdi. “Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 'salon tartışması üzerinden' CHP'ye, "CHP’li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum” dedi.

'Salon' üzerinden gözdağı: DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ortağı CHP'ye rest: Oyumuzu vermeyiz
Ekleme: 8.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 8.01.2024 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
'Salon' üzerinden gözdağı: DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ortağı CHP'ye rest: Oyumuzu vermeyiz
Yerel seçimlere giderayak CHP ve terör örgütünün siyasi kolu DEM arasında pazarlıklar tam gaz devam ediyor. Son olarak DEM Partisi 'salon' üzerinden CHP'ye gözdağı verdi.

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi'nden CHP'ye rest!

SALON ÜZERİNDEN CHP'YE GÖZDAĞI
Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, 1'inci Olağanüstü Kongresi'ni Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 'salon tartışması üzerinden' CHP'ye bir kez daha gözdağı verdi.

"OYUMUZLA SALTANAK KURACAKSINIZ..."
Ortağı CHP'ye sert yüklenen Bakırhan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin?" ifadelerini kullandı.

REST ÇEKTİ: OY VERMEYİZ
Sözleri sürdüren Bakırhan, ortağı CHP'ye rest çekerek, "Antalya'da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz. CHP'li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum" dedi.

TUNCER BAKIRHAN'DAN CHP'YE PAZARLIK MESAJLARI
Daha öncede DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Alman yayın organı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalarda CHP'ye pazarlık mesajları göndermişti .

Koşulsuz 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Bakırhan, "Önümüzdeki dönemde de Batı'da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz. Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz." demişti.

"AMACIMIZ YANCILIK DEĞİL"
CHP ile giriştikleri pazarlığı sıkı tutacağı anlaşılan DEM'in eş başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil." dedi.
Malatya'da 4.4'lük deprem!
Ankara Halk Ekmek zam şampiyonu: 5 yılda yüzde 766 zam
İstanbul'da yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler İBB binasını taşladı
İstanbul'da toplu ulaşıma bir kez daha zam!
Milyonlar harcandı! İlk yağmurda çöktü
İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da cenaze törenine katıldı
İyi Parti'den Özgür Özel'in çağrısına cevap! İstanbul Ankara ve Murat Kurum açıklaması
'Salon' üzerinden gözdağı: DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ortağı CHP'ye rest: Oyumuzu vermeyiz
İstanbul'daki başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum tek tek anlattı
Refah payı için düğmeye basıldı! 2024 zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?
Seçil Erzan'ın 'kilit isim' Ali Yörük'le mesajları ortaya çıktı
Bank of America'dan Türkiye açıklaması: 'Çok hevesliyiz'
Mustafa Destici'den Murat Kurum'a destek: İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz
Mesafeler kısalıyor kapasite artıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: İki Büyükşehir arasına yeni otoyol geliyor
Bakan Bayraktar açıkladı: 46 milyar dolar tasarruf sağlanacak
İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a tepki yağdı! İsrail’i kınamaya yeltenmedi
Gazze'de can kaybı 23 bin 84'e yükseldi
Murat Kurum: 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yöneteceğiz
İsrail'den itiraf: Hizbullah saldırısına karşı ordu çaresiz kaldı
Bu karar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Siyasi partiler artık bunu yapamayacak!

Bu karar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Siyasi partiler artık bunu yapamayacak!

Koronavirüsün JN.1 varyantı yayılıyor! ABD'de vakalar yüzde 44'e ulaştı İspanya'da maske zorunluluğu geri geldi

Koronavirüsün JN.1 varyantı yayılıyor! ABD'de vakalar yüzde 44'e ulaştı İspanya'da maske zorunluluğu geri geldi

iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak

iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak

Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

NASA'dan 50 yıl sonra ilk! Yeniden Ay'a iniyor

NASA'dan 50 yıl sonra ilk! Yeniden Ay'a iniyor

Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu