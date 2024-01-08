Mustafa Destici'den Murat Kurum'a destek: İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de Parlamento Muhabirleri ile bir araya geldi.Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Destici, yerel seçimlere de değindi.İttifak sürecine ilişkin konuşan Destici, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimler için de Cumhur İttifak'ı ile görüşmelerin sürdüğünü belirttiAK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin de konuşan Mustafa Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Murat Kurum'a hayırlı olsun diyorum." dedi.Mustafa Destici, sözlerine şöyle devam etti:Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesi de, genel seçimlerdeki birliğini, gücünü koruyarak seçimlere katılma noktasına çalışma yürütmektedir. AK Parti ve MHP arasındaki görüşmeler uzlaşıyla tamamlanmıştır. Bizimle ve diğer partilerimizle olan görüşmeler de devam etmektedir. Mutlaka ayrı gireceğimiz yerler de olacak, birlikte seçime gireceğimiz yerler de olacaktır.Bunlar il de olacaktır ilçe de olacaktır. Genel fotoğrafta iş birliği içinde seçime girilecektir. Cumhur İttifakı tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerden de başarıyla çıkacaktır. Dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. Hayırlı olmasını diliyorum. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayımız sayın Murat Kurum olmak üzere diğer adayları arayarak hayırlı olsun dileklerimi ilettim