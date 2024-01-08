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Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı dünya basınında

Birçok medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için İstanbul'un 'anahtar şehir' olduğunu yazdı. Kurum'un adaylığı ve geçmişte üstlendiği görevlere dikkat çekildi.

Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı dünya basınında
Ekleme: 8.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı dünya basınında
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul için belediye başkan adayı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda adaylarının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

Kurum, ilk açıklamasında, 'Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız.' dedi. Uluslararası medya kuruluşları, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığıyla ilgili gelişmeleri okurlarıyla paylaştı.

Bloomberg: Murat Kurum aday

ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın İstanbul için Murat Kurum'u aday gösterdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki hükümetinde bakan olarak görev yapan Kurum'un, CHP'nin ikinci dönem adayı olan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacağı belirtildi.

Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler: İstanbul 5 yıl daha kaybedemez

Aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan'ın sözlerine yer verildi:

İstanbul'u 5 yıllık fetret döneminden kurtarmak için çalışacağız. İstanbul bir 5 yıl daha kaybetmeyi göze alamaz.

'Erdoğan için anahtar şehir'

Haberde, 'İstanbul, Erdoğan için uzun zamandır anahtar şehir. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine ev sahipliği yapıyor.' denildi.

Amerika'nın Sesi, Kurum'un imza attığı işlere vurgu yaptı

47 yaşındaki Murat Kurum'un, Temmuz 2018'den geçen haziran ayına kadar bakan olarak görev yaptığını hatırlatan Amerika'nın Sesi, son seçimlerde ise İstanbul'dan milletvekili seçildiğini yazdı. İstanbul'dan, 'Türkiye'nin ticari merkezi ve 16 milyonluk, yani nüfusun yüzde 20'sini oluşturan bir şehir.' şeklinde söz edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB seçimleri için Kurum'u aday olarak gösterdiği, Kurum'un, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan depremlere karşı hükümetin mücadelesinde öne çıkan isimler arasında yer aldığı vurgulandı.

Mühendislik mezunu olan Kurum'un, bakan olmadan önce TOKİ'de çalıştığı notu paylaşıldı.

AP: Erdoğan, Kurum'u açıkladı

Associated Press (AP) haber ajansı, Kurum'un, İmamoğlu'na karşı yarışacağını aktardı.

Erdoğan'ın pazar günü, mart ayında yapılacak seçimler için partisinin adaylarından bazılarını açıkladığı belirtilerek şöyle denildi: Erdoğan, milletvekili ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacağını söyledi, 'İstanbul muradına kavuşacak' dedi.

Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı dünya basınında

CHP, İmamoğlu'nu aday gösterdi

CHP'nin ise Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde yeniden İstanbul'da aday olacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı.

Kathimerini: İmamoğlu'nun rakibi

Yunanistan basınından Kathimerini, 'Murat Kurum: İstanbul Belediyesi'nde İmamoğlu'nun rakibi kim?' başlıklı bir habere imza attı.

Haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Murat Kurum'un adaylığının tanıtımı, İstanbul'daki görkemli parti toplantısında gerçekleştirildi. Etkinliğin sloganı 'Yeniden İstanbul' oldu. İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1999-2005 yılları arasında mühendis olarak çalıştı, 2006-2018 yılları arasında ise TOKİ'de farklı pozisyonlarda görev yaptı.
Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı dünya basınında

İstanbul'da avantaj sağlayacak

Kurum'un kentsel dönüşüm programlarındaki deneyiminin, AK Parti'ye İstanbul'da avantaj sağlayacağı belirtildi.

Mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP tarafından tekrar aday gösterildiği anımsatıldı.

Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı dünya basınında
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