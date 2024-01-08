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Beyaz Gazete
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Muharrem İnce: AK Parti, İstanbul'da en iyi adayı koydu

Özgür Özel ile yaptığı görüşmeden sonra ilk kez konuşan Muharrem İnce, AK Parti'nin yerel seçimlere girerken hata yapmadığını, doğru adaylar belirlediğini ve İzmir'in CHP için çantada keklik olmadığını söyledi.

Ekleme: 8.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce: AK Parti, İstanbul'da en iyi adayı koydu
Yerel seçime 82 gün kaldı.

Siyasi partilerde çalışmalar hız kazandı.

CHP'de ise Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel çatışması gölgesinde aday belirleme süreci işletiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere doğru ittifak arayışları kapsamında eski CHP'li, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kabul etmişti.

Kamuoyunda ilgi gören görüşmeden sonra İnce, İsmail Saymaz'a görüşmedeki detayları anlattı.

Yerel seçim gündemine özel değerlendirmeler de yapan İnce, AK Parti'nin bu süreçte, 2019'daki gibi hatalar yapmadığını söyledi.

Kendisinin İzmir adaylığını istediğinin gündeme geldiğini belirten İnce, böyle bir talebi olmadığını söyledi.

'İzmir çantada keklik değil'

İnce şöyle konuştu:

İzmir'in adı geçiyor. “Muharrem İnce istiyor” dediler.

Benim böyle bir talebim olmadı. İzmir kolay mı dersin? İzmir zor. Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir. İzmir çantada keklik değil.

Muharrem İnce: AK Parti, İstanbul'da en iyi adayı koydu

'AK Parti bu seçimde hata yapmadı'

Seçim öngörüsü sorulan İnce, AK Parti'nin süreci başarılı yürüttüğünü belirtirken, 'AK Parti çok iyi hazırlanıyor. 2019'da büyük hatalar yaptılar. 'Pontus' dediler, İmamoğlu'nu VIP'e almadılar. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin doğru adayları belirlediğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:

Bence en iyi adayı koydular İstanbul'a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş'a göre doğru... Ülkücü oyları paylaşırlar.

'İyi Parti, seçimin kaybettireni olacak'

CHP'nin iyi Parti ile anlaşamaması ve İyi Parti'nin seçime kendi adayları ile girme kararını da değerlendiren Muharrem İnce, İyi Parti'nin bu seçimin kaybettireni olacağını söyledi.

İnce, 'Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İyi Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer.' dedi.
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