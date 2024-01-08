Mersin'de 5 katlı bina 3 saniyede yerle bir oldu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir binanın, kepçenin tek dokunuşuyla 3 saniyede yerle bir olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Tarsıs'a bağlı 82 Evler Mahallesi Mersin Caddesi Cereciler Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binaya çürük raporu ve yıkım kararı verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen bir inşaat şirketi yıkım çalışması için çevrede tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana soktu.Operatör Mustafa Ergen'in (36) kullandığı iş makinesiyle inşaatın kolonuna dokunulurken, bina 3 saniye içinde tamamen çöktü. Bu sırada iş makinesinin ön kısmı enkaz altında kalınca, operatörü ayağından hafif yaralandı.