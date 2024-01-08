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Manisa'da evinde öldürülen kadının katil zanlıları komşu çift çıktı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ulviye Eskici'nin, evinde darp edilerek boğazı kesilmiş halde öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada cinayet şüphelisi olarak komşuları T.K. ve M.K. çifti gözaltına alındı. Tefeciye borçları olduğunu belirten çiftin, para istedikleri Eskici'yi kabul etmemesi üzerine öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Ekleme: 8.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da evinde öldürülen kadının katil zanlıları komşu çift çıktıOlay, dün Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi.

Bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici'den haber alamayan komşuları Eskici'nin evine gittiğinde yerde kanlar içerisinde buldu. Darbedilerek, boğazı kesilmiş halde öldürülmüş olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskici'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde sinir krizi geçirdi.

KOMŞU ÇİFT GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskici'nin komşularının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, aynı apartmanda oturan T.K. (33) ve eşi M.K., cinayet şüphlisi olarak gözaltına alındı.

Manisa'da evinde öldürülen kadının katil zanlıları komşu çift çıktı

TEFECİYE OLAN BORÇLARI İÇİN PARA İSTEMİŞLER
Sorgulamaları için Emniyet Müdürlüğüne götürülen karı-koca, ilk ifadelerinde suçu itiraf etti. Çiftin ifadesinde, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce Ulviye Eskici'den bir miktar para istedikleri ve kadının reddetmesi üzerine geçen gün saat 14.00 sıralarında maskeli bir şekilde eve girerek, darbettikten sonra boğazını keserek öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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