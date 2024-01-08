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Konyalılar yaşadı! Dünyada bir ilk… Akın akın gelecekler

Konya, biyoloji alanında benzersiz bir gelişmeye ev sahipliği yapıyor! Biyoloji uzmanı Prof. Dr. Haydar Öztaş ve eşi Prof. Dr. Fulya Öztaş buldu, dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor…

Ekleme: 8.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 8.01.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Konyalılar yaşadı! Dünyada bir ilk… Akın akın gelecekler
Konya'nın doğa zenginliği, bilim dünyasına yeni bir sürpriz sunuyor!

Doğasever biyoloji uzmanı Prof. Dr. Haydar Öztaş ve eşi Prof. Dr. Fulya Öztaş, Konya'nın dağlarında keşfedilen ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan yeni bir bitki türünü buldu.

Bu özel bitki türü, bilimsel incelemeler sonucunda 'oztasii' (Leopoldia oztasii) olarak isimlendirildi ve Prof. Dr. Fulya ve Haydar Öztaş'ın anısına bu isim verildi. Büyük soğanlı, yassı yapraklı, kısa gövdeli ve konik çiçeklenme özelliği gösteren bu yeni bitki türü, uzun çiçek saplarıyla dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Fulya ve Haydar Öztaş, dağlarda ilk kez gördükleri ve fotoğrafladıkları bu bitki türünün bilim için önemini kavrayarak örneklerini laboratuvar çalışmalarına tabi tuttu. Yapılan detaylı analizler ve literatür karşılaştırmaları sonucunda, bu bitkinin yeni bir türü temsil ettiği ortaya çıktı.

'Konya morbaşı' olarak da adlandırılan bu yeni bitki türü, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Konyalılar yaşadı! Dünyada bir ilk… Akın akın gelecekler

Resmen dünyada bir ilk

Prof. Dr. Fulya Öztaş ile Prof. Dr. Haydar Öztaş, 2021-2023 yılları arasında Konya'nın dağlık bölgelerinde bu bitkiyi fotoğrafladı. Araştırılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu ve Doç. Dr. Mesut Pınar ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Eker'e yardım istediler.

Bu bitkiden alınan örnekler, detaylı laboratuvar çalışmaları, herbaryum ve literatür karşılaştırmaları sonucunda yeni bir türü temsil ettiği belirleniyor.

Yeni bir bitki keşfeden ve bilime kazandırılmasından mutluluk duyan Prof. Dr. Fulya Öztaş, şu açıklamayı yaptı:

“Konya'nın çevresindeki yüksek dağların doruklarında, mayıs sonlarında çiçek açan bir bitki. Oldukça görkemli güzel bir görüntüye sahip. Bu çiçeğe 1570 rakımlı bir tepede rastladık. Botanikçi akademisyenlerden fikir alışverişinde bulunduk. Çalışmalar sonucunda yeni bir tür olduğu ortaya çıktı ve bu türe de bizim soyadımızı verdiler, bizi onurlandırdılar. Sonra saygın bir bilim dergisinde makalesi yayınlanarak literatüre kazandırılmış oldu.”

Konyalılar yaşadı! Dünyada bir ilk… Akın akın gelecekler
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