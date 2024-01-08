Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

Adana'da Şükrü Pekyürek, sulama kanalında bulduğu sürüngeni kertenkele sandı. Yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngenin hareket etmediğini gören Pekyürek, kertenkele sandığı hayvanı sobanın yanına aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kertenkelenin hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. İnternet üzerinden arama yapan Pekyürek, hayatının şokunu yaşadı.Kertenkele olduğunu düşündüğü hayvanın nadir görülen dikenli keler isimli sürüngen olduğu ortaya çıktı. Bu türün Türkiye'de Akdeniz bölgesi ve Yunanistan yaşadığını öğrenen Pekyürek, Dikenli kelerin yaşam alanına geri götürülmesi için yetkililere yardım çağrısında bulundu.Şükrü Pekyürek, 'Bu hayvanı donmuş vaziyette buldum. Kertenkele zannetmiştim. Donmuş bir haldeydi bende onu sobanın yanına koydum, yarım saat sonra hareketlenmeye başladı. İnternetten ne olduğunu araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmalar sonucunda dikenli keler olduğunu öğrendim.Yaptığım araştırmada Sivas bölgesinde yetişemeyeceğini öğrendim. Yaşam alanının Akdeniz bölgesi ve Yunanistan olduğunu öğrendim. Şuanda kertenkeleye şantiye alanında bakıyoruz ve yetkililerden yardım istiyorum. Kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istiyorum' dedi.