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Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

Adana'da Şükrü Pekyürek sulama kanalında bulduğu sürüngeni kertenkele sandı. Sobanın yanına aldığı hayvanın hareket etmeye başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! İnternette yaptığı aramada hayatının şokunu yaşadı: Çok nadir görülüyor!

Ekleme: 8.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 8.01.2024 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!
Adana'da Şükrü Pekyürek, sulama kanalında bulduğu sürüngeni kertenkele sandı. Yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngenin hareket etmediğini gören Pekyürek, kertenkele sandığı hayvanı sobanın yanına aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kertenkelenin hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. İnternet üzerinden arama yapan Pekyürek, hayatının şokunu yaşadı.

Kertenkele olduğunu düşündüğü hayvanın nadir görülen dikenli keler isimli sürüngen olduğu ortaya çıktı. Bu türün Türkiye'de Akdeniz bölgesi ve Yunanistan yaşadığını öğrenen Pekyürek, Dikenli kelerin yaşam alanına geri götürülmesi için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

'BULDUĞUMDA DONMUŞTU'

Şükrü Pekyürek, 'Bu hayvanı donmuş vaziyette buldum. Kertenkele zannetmiştim. Donmuş bir haldeydi bende onu sobanın yanına koydum, yarım saat sonra hareketlenmeye başladı. İnternetten ne olduğunu araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmalar sonucunda dikenli keler olduğunu öğrendim.

Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

Yaptığım araştırmada Sivas bölgesinde yetişemeyeceğini öğrendim. Yaşam alanının Akdeniz bölgesi ve Yunanistan olduğunu öğrendim. Şuanda kertenkeleye şantiye alanında bakıyoruz ve yetkililerden yardım istiyorum. Kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istiyorum' dedi.


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