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Kamuda istihdam edilen şehit yakını gazi ve gazi yakını sayısı 49 bin 310'a ulaştı

Türkiye'de şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına ilk atamasının yapıldığı 1996'dan bugüne 49 bin 310 kişi kamuda istihdam edildi.

Ekleme: 8.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 8.01.2024 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Kamuda istihdam edilen şehit yakını gazi ve gazi yakını sayısı 49 bin 310'a ulaştı
Ak Parti hükmeti tarafından, şehit ve gazi yakınları ile gazilere sahip çıkmak, onların daha iyi şartlarda ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla birçok çalışma yapılıyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden birini kamuda istihdam hakkı oluşturuyor.

AK Parti tarafından 2012 itibarıyla terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkı 2'ye çıkarıldı.

Bu kapsamda, şehitlerin eş veya çocuklarından biri ile anne, baba veya kardeşlerinden biri olmak üzere 2 kişiye, gazilerin de kendileri veya lehine feragat verdiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağlanıyor.

Ayrıca, şehitlerin isimleri kamu kurum ve kuruluş binaları ile okul, cadde, sokak ve park gibi mekanlarda yaşatılıyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 bin 458 yere şehitlerin isimleri verildi.

'MUTLU BİR YAŞAM SÜRMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına atanmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan uğruna canlarını feda ederek ölümsüzleşen tüm kahramanları şükranla ve rahmetle yad ettiğini söyledi.

Şehit ve gazilerin milletin birlik ve beraberliğini korumak, vatanı savunmak adına büyük fedakarlıklar gösteren gerçek kahramanlar olduğunu belirten Göktaş, 'Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın yanında olmaya, onları hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Onların emanetini gözümüz gibi korumak boynumuzun borcudur. Gazilerimiz, gazi yakınlarımız ve şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkarak, onların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz.' diye konuştu.

'KAHRAMANLARIMIZ VE EMANETLERİ, İSTİHDAM POLİTİKALARIMIZLA ÇALIŞMA HAYATINA DEĞER KATIYOR'

Bakan Göktaş, Türkiye'de şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya ilk atamasının 1996'da yapıldığını anımsattı.

Bu tarihten 2002'ye kadar 6 bin 315 kişinin kamuya yerleştirildiğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

'2002'den 2014'e kadar 10 bin 187, Bakanlıkça görevi devraldığımız 2014'ten bugüne kadar ise 32 bin 808 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Böylece bugüne kadar 49 bin 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam ettik. Bu sayının yaklaşık 43 bini, 2002'den sonra AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen atamalardır. Kahramanlarımız ve emanetleri, istihdam politikalarımızla çalışma hayatına değer katıyor. Yaptığımız atamaların, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.'
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