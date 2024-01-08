Japonya'da deprem bilançosu! Ölü sayısı 161'e çıktı

Doğal afet denince akla ilk gelen ülkelerden olan Japonya, yeni yılda gözlerini depremle açtı.1 Ocak'ta İşikawa eyaletinde gerçekleşen deprem sonucunda can kaybı artmaya devam ediyor.Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 161'e çıktığını, 103 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı.Öte yandan deprem bölgesinde süren yoğun kar yağışından dolayı hasarlı binalara karşı uyarılarda bulunuluyor.Japonya Meteoroloji Ajansı, insanları, ulaşım sistemlerinde aksamalar, elektrik telleri ve ağaçlarda kar birikintisinin yanı sıra diğer olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Yeni yılın ilk gününde öğle saatlerinde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 5.7 olarak açıkladı.4 dakika sonra şiddetini artırarak 7.4 büyüklüğündeki ikinci bir deprem daha meydana geldi.Afetin ardından bölgede son dönemlerde yaşanan depremlerin ardından ilk kez bir binanın yıkıldığı görüldü.Deprem sonrası İşikawa bölgesi kıyılarında tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası bölgede dev dalgalar oluştu.Afetlerin ardından kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı açıklandı.