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Japon deprem bilimci Moriwaki yerle bir olan Hatay için konuştu: Bir büyük deprem daha olacak mı?

Ünlü deprem bilimcisi Moriwaki, Hatay’da verdiği konferansta Kuzey Anadolu fay hattında yaşanan depremlerle birlikte Hatay’da yıkıcı bir depremin beklenmediğini söyledi. Moriwaki, “2 defa büyük çaplı deprem yaşandığı için Hatay’da büyük bir deprem beklenmiyor” diye konuştu.

Ekleme: 8.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 8.01.2024 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Japon deprem bilimci Moriwaki yerle bir olan Hatay için konuştu: Bir büyük deprem daha olacak mı?
Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Yüksek Deprem ve Afet Konferansı"na katıldı.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin de yer aldığı etkinlikte, katılımcıların depremlerle ilgili soruları yanıtlandı.

“JAPONYA’DA İNSANLAR YÜZDE YÜZ RUHSATLARINI ALARAK İNŞAAT YAPIYOR”
Moriwaki, Japonya’da ve Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin birbirine benzer olduğunu belirterek, “Bugün özellikle Japonya’dan 4 hocamız geldi. Japonya’da nasıl yapılıyor, Türkiye’de nasıl yaparsak iyi olur. Yaklaşık bir saatlik bir sunum gerçekleştireceğiz. Sonra da Japonya’daki meslektaşlarımla da soru cevap yapacağız. Özellikle 1 Ocak tarihinde de Japonya’da büyük bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş’ta yaşanan ikinci depremle aynı şiddet ve derinliğe sahip bir deprem oldu. Can kaybı olarak bakıldığında Kahramanmaraş depremi 50 bin kişinin ölümüne neden oldu, Japonya’daki depremde ise şu an için 100 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı 200 insana da çıkabilir. Ülkede büyük bir hasar yok, bazı eski binalarda sıkıntı yaşandı. Tsunami 5 metre bekleniyorken, 1 buçuk metre oldu. Çok kötü değildi ama yine de ülkenin beklemediği bir yerde oldu. Depremler aynı fakat Japonya’da insanlar yüzde yüz ruhsatlarını alarak inşaatlarını yapıyor” dedi.

“TÜRKİYE’DE MAALESEF YARISI KAÇAK STATÜDE”
“Türkiye’de maalesef 21 milyon yapı varsa bunun neredeyse yarısı kaçak statüde yapılıyor” diyen Moriwaki, “Aynı zamanda Türkiye’de eğitime yönelik de problem var. Japonya’da deprem konulu küçük yaşta eğitimler veriliyor. Türkiye’de de küçük yaşta deprem eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“HATAY’DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR”
Kuzey Anadolu fay hattında yaşanan depremlerle birlikte Hatay’da yıkıcı bir depremin beklenmediğine dikkat çeken Moriwaki, “Hatay’da büyük bir deprem beklenmiyor, şehirde 2 defa büyük çaplı deprem yaşandığı için. Kuzey Anadolu fay hattı olarak Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay’da 2 defa deprem yaşandı. Bu fay hattının devamı olarak denizin içerisinde Kıbrıs tarafında deprem olursa Hatay da etkilenebilir. Akdeniz, Japonya’daki gibi okyanus içerisinde olmadığı için muhtemel bir tsunamide 1 veya maksimum 3 metrelik dalga oluşabilir. Depremden sonra deniz kenarında insanlar varsa mutlaka yüksek yerlere kaçmalılar. Ben Hatay’ın bu kadar kötü olacağını beklemiyordum. Daha önce bu şehre 10 defa gelmiştim. Hatay kültür şehri, bu şehre çok yazık oldu. Şehri yavaş yavaş düzeltmek ve geriye dönmek lazım. Bundan sonra ova kesiminde inşaat yapılırken 4 katı geçmemek lazım. Mümkün ise ovadan yüksek kesimlerde yapılaşma olmalı. Hatay, 2-3 katlı yatay şekilde binalarını yaparsa daha iyi olur. Artık Japonya’da binalarını yatay şekilde yapmaya çalışıyor. Erzincan ili de yaşadığı depremlerin ardından 4 katı geçmeyecek şekilde yatay yapılaşmasını sürdürüyor. Hatay’ın da aynı şekil olması gerekmektedir” diye konuştu.
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