İstanbul'da toplu ulaşıma bir kez daha zam!

Türkiye gündeminde bir kez daha zam yer alıyor...Taşımacılık sektöründe yapılan yüksek zamlar vatandaşın tepkisini çekerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi bir zam kararı daha aldı.UKOME'nin ocak ayı oturumu Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.CHP yönetimindeki İBB, toplantıda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 18 zam teklifini kabul etti.İmamoğlu'nun yüzde 50 ucuzlayacak vaadiİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşım yüzde 50 ucuzlayacak vaadiyle göreve gelmişti.Son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı.Yeni zamlı tarifeye ise ne zaman geçileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.