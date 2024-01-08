İstanbul’da takside inanılmaz görüntü: Camdan sarktı, alkol aldı ve dans etti!

İstanbul Bayrampaşa’da inanılmaz anlar yaşandı. Taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı...