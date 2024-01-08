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Beyaz Gazete
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İstanbul'da sağanak yağmur trafiği kilitledi

Haftanın ilk iş gününde yollara düşen vatandaşlar yağmur nedeniyle yoğunlaşan trafikte karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

Ekleme: 8.01.2024 - 09:03 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sağanak yağmur trafiği kilitlediYurt genelinde kış mevsimi etkisini sert bir şekilde hissettiriyor.

Kar uyarılarının yapıldığı İstanbul'da ise bir süredir sağanak yağmur etkili.

Dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Haftanın ilk iş gününde de İstanbullular fırtınalı ve yağmurlu bir güne uyandı.

Her yağmur sonrası aynı manzara

Okula ve işe gitmek için yola düşen vatandaşlar, yoğun bir trafikle karşılaştı.

Megakent'in kronikleşen sorunlarından biri haline gelen trafik, her yağmur sonrası halkın çilesi haline geliyor.

Trafik kilitlendi

Toplu taşıma araçlarında yoğunluk olurken, özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

İstanbul'da sağanak yağmur trafiği kilitledi

Bu durum da trafiği artırıyor.

Yoğunluk yüzde 76

Zaman zaman durma noktasına da gelen trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.40 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
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