İstanbul'da sağanak yağmur trafiği kilitledi

Yurt genelinde kış mevsimi etkisini sert bir şekilde hissettiriyor.Kar uyarılarının yapıldığı İstanbul'da ise bir süredir sağanak yağmur etkili.Dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Haftanın ilk iş gününde de İstanbullular fırtınalı ve yağmurlu bir güne uyandı.Okula ve işe gitmek için yola düşen vatandaşlar, yoğun bir trafikle karşılaştı.Megakent'in kronikleşen sorunlarından biri haline gelen trafik, her yağmur sonrası halkın çilesi haline geliyor.Toplu taşıma araçlarında yoğunluk olurken, özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.Bu durum da trafiği artırıyor.Zaman zaman durma noktasına da gelen trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.40 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.