İsrail ordusuna ağır darbe! ABD basını ‘kabus senaryosu’nu duyurdu: Çaresizliği itiraf ettiler!

Gazze katliamına devam eden katil İsrail, bir yandan da ağır darbeler alıyor. Gazze işgaline direnen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmalarda çok sayıda işgalcinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın ardından İsrail'e füze yağdıran Hizbullah, askeri noktaları hedef aldı. Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmalarda çok sayıda işgalcinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc bölgesinde İsrail'e ait 'merkava' tipi 2 tank ile bir buldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca 7 İsrail askerinin bulunduğu iki tünelin de havaya uçurulduğu ifade edildi. Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'un El-Mahatta bölgesindeki İsrail askerlerinin toplanma alanlarını havan toplarıyla vurduğunu bildirdi.Öte yandan Hizbullah, Meron Dağı'na düzenlediği füze saldırısı İsrail'in stratejik hava üssünü vurdu. IDF Pazar günü, saldırıların tesise zarar verdiğini ve olayı araştırdığını itiraf etti.İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz bu gelişmeyi 'İsrail, Hizbullah Saldırısının Stratejik Hava Üssüne Büyük Hasar Verdiğini Kabul Etti' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde 'İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı tanksavar füzelerini engelleyecek bir sistemi yok' denilerek IDF'nin bu tarz füze saldırılarına karşı çaresiz kaldığı belirtildi.Her cepheden darbe alan İsrail ordusunun eylemleriyle ilgili bir analiz yayınlayan ABD'li New York Times gazetesi, 'kabus senaryosu'nu duyurdu. Bölgede artan çatışmaların yeni savaşlar başlatacağını işaret eden NYT, 'Lübnan'dan Kızıldeniz'e İran'la Daha Geniş Bir Çatışma Yaklaşıyor' başlığı ile bölgede kırmızı alarmın yandığını duyurdu. NYT analizinde, 'Vekil güçlerinin pek çok noktadan saldırması ve nükleer programının birdenbire yeniden canlanmasıyla İran, bu kez Rusya ve Çin'in de yanında olduğu Batı'ya yeni bir meydan okuma sergiliyor' ifadelerine yer verdi.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.2024'ün 'zorlu' geçeceğini ifade eden Halevi, 'Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin.' diye konuştu. Halevi, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi 'Hizbullah üzerine baskı kurarak' gerçekleştireceğini, aksi takdirde 'başka bir savaşa yol açılacağını' söyledi.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 'Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını' öne sürerek, ordunun Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyinde de 'Hamas'ın dağıtılmasına' odaklandığını söylemişti.