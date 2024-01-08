İsrail'den itiraf: Hizbullah saldırısına karşı ordu çaresiz kaldı

Hizbullah Aruri suikastine karşılık "ön yanıt" olarak İsrail'in gözetleme üssünü hedef almıştı. Haaretz bu saldırının hava üssüne büyük zarar verdiğini itiraf ederek "IDF bu tarz saldırılara karşı çaresiz kalıyor" itirafında bulundu.

Hizbullah, Cumartesi günü, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürülmesine "ön yanıt" olarak bir İsrail gözlem noktasını 62 roketle vurduğunu duyurmuştu.Hizbullah Cumartesi sabahı Meron Dağı'na düzenlediği füze saldırısı İsrail'in stratejik gözetleme noktasını hedef almıştı. İsrail ordusu Pazar günü, saldırıların tesise zarar verdiğini ve olayı araştırdığını itiraf etti.İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz bu gelişmeyi 'İsrail, Hizbullah saldırısının stratejik hava üssüne büyük hasar verdiğini kabul etti' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde 'İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı tanksavar füzelerini engelleyecek bir sistemi yok' denilerek IDF'nin bu tarz füze saldırılarına karşı çaresiz kaldığı belirtildi.