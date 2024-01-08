İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da cenaze törenine katıldı

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in babası Azmi Aydemir vefat etti.Aydemir için Beykoz'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum da katıldı. Kurum, Aydemir'i son yolculuğuna uğurladıklarını belirterek, ailesine başsağlığı diledi.İBB Başkan adayı Kurum, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:AK Partimizin Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in kıymetli babası Azmi Aydemir'i Beykoz Değirmendere Camii'nden dualarla son yolculuğuna uğurladık.Azmi amcamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınları başsağlığı dilerim.Kurum, paylaşımını 'Mekanı cennet olsun.' ifadesiyle tamamladı.