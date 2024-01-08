Galeria Sitesi yerinde dönüşecek! Asrın felaketinde 89 kişi hayatını kaybetmişti...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. İlk depremde 1 bloku yıkılan Yenişehir ilçesindeki kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nde de 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Sitenin diğer 3 bloku da kontrollü olarak yıkıldı. Sitenin yıkılmasının ardından mülk sahipleri 'Galeria Mülk Sahipleri Platformu' adıyla bir platform kurdu. 300 üyesi bulunan platform, Galeria Sitesi'nden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı alarak, yeni bir iş ve yaşam merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.Platform Sözcüsü Ender Budak, 'Yaklaşık 40 bin metrekare kapalı yaşam alanı olacak bir yer. Ancak bunu yaparken Galeria Sitesi'nin hafızamızdaki o eski görüntüsünün aksine çok daha farklı bir iş ve yaşam merkezi kuracağız. Burada 24 yıl boyunca esnaflık yapıyorduk. Deprem sonrası bir platform kurduk. 89 komşumuz burada vefat etti. Bu acıyı birlikte yaşadık. Tabii hayat devam ediyor. Bu oluşumdan sonra belli hamleler yapmak zorunda kaldık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'yle birçok toplantı yaptık. Bu platformda 300 üyemiz var. Burada vefat edenlerin varisleri var, onlarla da irtibat kurduk ve böyle bir oluşum oluşturduk. Bize iki seçenek sunuldu. Biri yerinde dönüşüm, diğeri de TOKİ'de hak sahipliğiydi. Burada oturan sakinler ile toplantılar yaptık ve burayı tekrar Diyarbakır'a kazandırmak ve yaşamımızı burada devam ettirmek için oy çokluğuyla yerinde dönüşüm kararı aldık. Dilekçemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne teslim ettik. Şimdi bu süreci bekleyeceğiz. Yerinde dönüşümün onaylanması için yüzde 50+1 olması gerekiyordu. Yüzde 80'e varan bir imzayla bunu aştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın alacağı karardan sonraki süreçte müteahhitlerle görüşmelerimiz olacak' dedi.Galeria'nın park yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin de Budak, 'Bu bizim de kulağımıza geliyor. Biz de bunun takipçisi oluyoruz. Burada 89 insanı kaybettik. Komşularımız kaybettik. Burada emeğimiz var. Burası, yaşamımıza çok şey kattı. Burada 300 insanın emeği var. Bu dedikoduların ortaya atılması, belli kişilerin yaptığı işlerdir. Bunun farkındayız. Bu ahlaki değildir. Burada insanlar hem canını hem malını kaybetti. Burayı sonuna kadar koruyacağız. Buraya yeniden yaşam ve konut merkezi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konuda devletimiz de zaten bize yardımcı oluyor. Asla böyle bir şeye izin vermeyiz. Çünkü burada bizim emeğimiz var. Gözyaşımız var, umudumuz var. Onun için kimse bu tür kirli hesapları yapmasın' diye konuştu.