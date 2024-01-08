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FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de yakalandı

Mersin polisi, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında kışladan çıkarak darbe girişimine katıldığı belirlenen ve TSK’dan ihraç edilen astsubay H.B.D’yi yakaladı. 12 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs cezaevine teslim edildi.

Ekleme: 8.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 8.01.2024 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de yakalandı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.D'nin kentte olduğunu tespit etti.

FETÖ hükümlüsü eski astsubay, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

TSK'den ihraç edildiği ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine katıldığı bildirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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