Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir Ankara'da tedavi gören ve dün yaşamını yitiren 24, 25, 26, 27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan'ın cenazesi uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. Halil Özcan'ın naaşı daha sonra Dergah camisine getirildi.Şanlıurfa AK Parti eski Milletvekili Halil Özcan için Dergah Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Eyyüpoğlu, Hikmet Başak, Prof. Dr. Abdurrahim Dusak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Merhum Halil Özcan'In Ailesi, yakınları ve binlerce Şanlıurfalı vatandaş katıldı.Merhum Halil Özcan için Dergah Camiinde düzenlenen cenaze töreninde Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazın ardından AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi daha sonra Şahinalan Köyü Aile Mezarlığına götürülerek burada son yolculuğuna uğurlandı.Şanlıurfa'da 1964 yılında doğan Özcan, Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir bölümünde yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Özcan, Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.Ulusal ve uluslararası düzeyde STK çalışmalarıyla birçok kültürel projeye imza atan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.Özcan, 24. Dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü.Çok iyi Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı.