Derelerden gram gram altın çıkarıyor! 68 yaşındaki vatandaş haftada 13 gram altın topluyor

Zonguldak'da derelerde çamurlu sulara aldırış etmeden altın arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu'nun kazancı duyanları hayrete düşürüyor. Türkiye'nin konuştuğu İsmail amca hobi olarak bu işi yaptığını belirtirken hafta 13 gram altın çıkardığını ifade etti.Türkiye'de bir vatandaşın Zonguldak'ta Alaplı-Yığılca arasındaki derelerde 2 yıldır uğraştığı hobisi gündem oldu. Çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu, bunun maliyetli bir hobi olmadığını ifade etti.Dere dere gezip altın tozu aradığını belirten İsmail Uslu, şu ifadeleri kullandı:Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum.Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim.Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı.Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin.Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu, dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.İsmail Uslu, bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın araması yapanların, kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.Uludağ'ın eteklerinde altın arayan Emre Aydın'da bir dönem gündem olmuştu. Aydın'ın Uludağ'dan beslenen derelerde 6 yıldır elekle altın arıdığı ifade edilmişti. Topladığı miktarın yarım kiloyu aştığı basına yansımıştı.Akarsudan alınan toprak elekten geçiriliyor. Altın tanecikleri bir bir ortaya çıkıyor. Altın avcılarının sayısı giderek artıyor. Derelerde hobi amaçlı altın aranmasıyla ilgili yasal bir düzenleme bulunmuyor. Altın avcılarının otomatik elek sayesinde günde 1,5 ton toprağı işleyebildikleri ifade edildi.Gram altın fiyatı 1950 TL seviyesinin üzerinde bulunuyor. Serbest piyasada ise altın gram fiyatı 2000 TL psikolojik sınırının üzerinde işlem görüyor.