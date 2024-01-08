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Deniz ulaşımına sağanak engeli! O seferler iptal edildi...

Olumsuz hava koşulları, Megakent'te ulaşımı da etkiliyor. Vapur kullanarak seyahat edecek olan vatandaşlar, seferleri kontrol ediyor. Peki, 8 Ocak Pazartesi vapur seferleri iptal mi? İşte İstanbul'da son durum...

Ekleme: 8.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 8.01.2024 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Deniz ulaşımına sağanak engeli! O seferler iptal edildi...Megakent, serin bir sabaha uyandı.

Günün ilk saatlerinden itibaren kendisini gösteren şiddetli rüzgar, Marmara Bölgesi'nde etkili oldu.

Fırtına noktasına gelen rüzgarın ulaşımı etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.

Bu noktada özellikle deniz ulaşımı sağlayacak olan vatandaşlar, "İstanbul vapur seferleri 8 Ocak Pazartesi iptal mi?" Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler hangileri? sorularına yanıt arıyor.

Peki vapur seferleri iptal mi oldu? İşte 8 Ocak iptal olan vapur seferleri listesi...

İstanbul vapur seferleri son dakika

İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan son dakika açıklaması şu şekilde;

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Kadıköy-Eyüp

Beşiktaş-Eyüp

Üsküdar-Eyüp

Büyükada-Sedef Adası

Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Bilgilerinize sunarız."
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