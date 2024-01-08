Çanakkale'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' bölgeye sevk edildi.Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları hareketli lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.