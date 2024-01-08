Bulaşıcı nezle mevsimi başladı! Fahrettin Koca konuya dikkat çekti: işte uzmandan öneriler...

Son dönemlerde hastaneler, nezle belirtileri gösteren hastalar ile dolup taşıyor.Solunum yolu enfeksiyonları, bu mevsimlerde daha kolay bulaşıcılık elde ediyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya dikkat çekti.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, şu notu aktardı;Solunum yolu enfeksiyonlarına sık rastlanan bir mevsimdeyiz. En önemli artışı nezle dediğimiz enfeksiyonda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor. Bulaşmayı önlemek için ne yapmalıyız? Uzmanımız anlatıyor:Prof. Dr. Serhat Ünal, bu nezleden nasıl korunacağımızı adım adım anlattı.İşte detaylar;En temel şart; Sağlıklı yaşam kurallarına riayet etmemiz. Uykumuza dikkat etmemiz, dengeli beslenmemiz, spor yapmamız gibi genel kurallardır. Böyle yaparsak savunma sistemimiz daha sağlam olur.İkinci faktör, bu mevsimde artış yaşandığında hapşıran, öksüren kişilerle aramıza 1 metre mesafe koymaya çalışmak. Böylece virüsün vücudumuza bulaşmasını engelleriz.Hasta olan kişilerden ricamız hapşıracakları zaman ellerine değil dirseklerine hapşırmaları. Çünkü ele hapşırdığında tokalaştığınızda bulaşmayı hızlandıracak. Sık sık ellerimizi yıkamak önemli faktörlerden biri.